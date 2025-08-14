¿Cómo serán las elecciones en Bolivia?
¿Cómo serán las elecciones en Bolivia? Todos los detalles en nuestro canal de YouTube.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025.
DEBATEN MOCIÓN PARA DECLARAR PERSONA NO GRATA A DANIEL QUINTERO TRAS IZAR BANDERA COLOMBIANA.
JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.
Martín Vizcarra ingresa a penal de Barbadillo, expresidente cumplirá 5 meses de prisión preventiva..
MARTÍN VIZCARRA YA ESTÁ EN BARBADILLO: AHÍ PASARÁ LOS 5 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA.
La triste realidad que se vive en Santa Rosa de Loreto.
Andrés Gómez:"Parte de las responsabilidades de los servicios de inteligencia es el 'trabajo sucio'".
Augusto Townsend: "La democracia requiere que gestionemos nuestras discrepancias".
Topógrafos hallados en Santa Rosa siguen detenidos: Esta es la defensa de su abogado.
Mario Vizcarra: "Es un dictamen abusivo y prepotente".
Carlos Alcántara: "Es bien tonto hacerle caso a lo negativo".
Así fue el ingreso de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo.
Detienen a sujeto que habría disparado contra policía que perdió la vida..
¿Cómo serán las elecciones en Bolivia?.
Imágenes exclusivas de Martín Vizcarra llegando al penal de Barbadillo.
Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.
