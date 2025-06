GRABADO el 31-05-2025

Alcalde Rafael López Aliaga inicia obra de ampliación de autopista Ramiro Prialé

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, llegó este sábado al cruce de las avenidas Ramiro Prialé y Las Torres para colocar la primera piedra del futuro bypass que unirá ambas vías. La actividad municipal tuvo un marcado tono electoral, a solo cuatro meses del plazo límite que establece el Jurado Nacional de Elecciones para que autoridades renuncien si desean postular a la presidencia.



Durante el acto, López Aliaga estuvo acompañado por una portatil que coreaba su nombre y celebraba sus declaraciones. Aunque en un tono más mesurado de lo habitual, aprovechó la jornada para arremeter contra la prensa crítica, exaltar a los medios que no reciben mermelada y defender con firmeza a los regidores de su partido, cuestionados por aprobar la compra de trenes diésel californianos por 24 millones de dólares.



El alcalde también reiteró su propuesta de enviar a delincuentes extranjeros a cárceles de El Salvador, específicamente al penal de máxima seguridad CECOT, y aseguró que ya ha sostenido conversaciones con autoridades de ese país. Sus propuestas, sin embargo, han sido consideradas populistas y sin respaldo legal viable, mientras continúa promoviendo la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



SU FUTURO POLÍTICO



En plena gestión edil, Rafael López Aliaga no oculta su perfil presidencial y continúa usando actividades oficiales como plataforma política. Aunque afirma no querer ser presidente, sus intervenciones lo muestran cada vez más enfocado en construir una narrativa confrontacional con la prensa, la oposición política y los organismos internacionales.





Ingresa a http://ptv.pe/444318 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 31/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 31 DE MAYO DEL 2025.

Lima amaneció con intensa llovizna y densa neblina.

Mi Perú: orquesta sinfónica deleita con temas de dibujos animados y películas.

Pisco: detenido escapa de comisaría durante simulacro de sismo.

Tragedia en terminal de Lambayeque: menor de un año y medio muere atropellado por una combi.

Arequipa: acusan a docente de inicial por presunto maltrato infantil en colegio privado.

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez cierra sus puertas tras casi 60 años.

Chimbote: impresionante mural celebra al Papa León XIV.

Alcalde Rafael López Aliaga inicia obra de ampliación de autopista Ramiro Prialé.

Consejo de la Prensa Peruana rechaza imposición de franja informativa.

Carabayllo: capturan a mujer que extorsionaba a colectiveros y negocios.

Víctor Zanabria sobre alias El Monstruo: No ha sido capturado, hubo un error en la traducción.

Víctor Zanabria: El Monstruo se modificó el rostro y también acondicionado elementos corporales.

Extorsiones sin control: grifo en Barrios Altos vuelve a ser blanco de ataque a balazos.

SJL: caen delincuentes vinculados a crimen de conductor de empresa ETUSA.

Además hoy día 01 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.