GRABADO el 30-07-2025

Abogados analizan fallo del Tribunal Constitucional sobre Ley de Extinción de Dominio

La reciente decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional parte del Decreto Legislativo N. 1373, que regula la extinción de dominio, ha generado un intenso debate en el ámbito legal. En su sentencia del 27 de junio de 2025, el TC resolvió que los numerales 2.1 y 2.5 del artículo II del Título Preliminar de dicha norma violan principios constitucionales, acogiendo en parte la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo.



El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado criticó duramente el fallo del TC, al considerar que debilita la capacidad del Estado para luchar contra el crimen organizado. Esta decisión no solo premia al delito, sino que plantea una perversión total a favor del delincuente. Nos deja sin herramientas para combatir fenómenos criminales complejos, expresó.



En contraste, el abogado penalista Julio Rodríguez señaló que la ilicitud no puede justificar automáticamente la pérdida de dominio. No todo ilícito implica un delito. Puede ser civil, administrativo o tributario. Por eso, estas medidas deben aplicarse solo en casos de delitos graves y organizaciones criminales, sostuvo.



DECISIÓN MARCA PRECEDENTE



El fallo del Tribunal Constitucional marca un precedente importante respecto al equilibrio entre la protección del derecho de propiedad y la necesidad del Estado de incautar bienes obtenidos ilegalmente. Mientras algunos expertos temen un retroceso en la lucha contra el crimen, otros valoran la protección de garantías constitucionales en los procesos de extinción de dominio.





Ingresa a http://ptv.pe/449594 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 30/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 31 DE JULIO DEL 2025.

Influencer ruso narra caos tras sismo de 8.8 shorts.

Raúl Díaz: Hemos presentado un proyecto para unir la Línea Amarilla con nuevo Jorge Chávez.

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 30 DE JULIO DEL 2025.

Marquéz sobre demora en alerta de tsunami: Se buscó tener información exacta para no generar pánico.

Abogados analizan fallo del Tribunal Constitucional sobre Ley de Extinción de Dominio.

Alerta de tsunami en Perú se confirmó tres horas después del terremoto de 8,8 en Rusia.

Caen integrantes de banda que robó más de S/ 80 mil de casa de cambio en Magdalena.

Alcalde Rafael López Aliaga exige salida del ministro de Transportes.

Los tsunamis devastadores a lo largo de la historia del Perú.

TC declara inconstitucional parte de Ley de Extinción de Dominio.

Kamchatka no duerme: influencer ruso narra caos tras sismo de magnitud 8.8 y alerta de tsunami.

Mineros informales consideran nuevas estrategias para formalización en Perú .

Canciller Elmer Schialer justifica viaje de Dina Boluarte a Japón e Indonesia.

Más de 3 millones recibieron alerta Sismate ante posible tsunami en la costa peruana.

Además hoy día 31 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.