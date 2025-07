GRABADO el 30-07-2025

Kamchatka no duerme: influencer ruso narra caos tras sismo de magnitud 8.8 y alerta de tsunami

Todo está cayendo, todo está temblando, fue lo primero que escuchó Vladimir Kosygin, influencer ruso radicado en Lima, cuando recibió una llamada desde Rusia. Sus familiares, que viven en Kamchatka zona del epicentro del terremoto de magnitud 8.8 registrado este martes, lo contactaron desesperados para contarle lo que estaba ocurriendo en tiempo real.



Kosygin se encontraba cenando en Tacna junto a su novia peruana cuando comenzó a recibir imágenes y videos impactantes. Las personas estaban gritando que era el fin del mundo, relató. Me mostraban cómo todo estaba temblando, los muebles cayendo, la gente llorando, agregó visiblemente afectado.



Según contó en exclusiva, el sismo fue seguido por múltiples réplicas fuertes que no han cesado desde entonces. Hay terremotos cada 10 minutos, algunos de magnitud 6 o 7. La gente no está durmiendo. Tengo mensajes que me dicen una cosa simple: Kamchatka no duerme.



POSIBLE ERUPCIÓN DE VOLCÁN



Además del sismo y el tsunami, el influencer advirtió que ahora también enfrentan el peligro de una posible erupción del volcán Kliuchevskói, uno de los más activos de Rusia. Ya se está viendo mucha lava, y hay pueblos alrededor que podrían ser evacuados si la erupción continúa, advirtió. Afortunadamente, la última información que recibió indica que todos sus familiares se encuentran estables.

Influencer ruso narra caos tras sismo de 8.8

