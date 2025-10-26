GRABADO el 26-10-2025

Señor de los Milagros realiza recorrido en el 'Nazareno Móvil' hacia el Callao ShortRPP

¡Histórico recorrido de fe!

Después de 22 años, el Señor de los Milagros vuelve a llegar al Callao a bordo del Nazareno Móvil, en medio de miles de fieles que acompañan su paso con devoción y esperanza.

Desde el Santuario de las Nazarenas hasta el corazón chalaco, la procesión recorre avenidas como Tacna, Nicolás de Piérola, Tingo María, La Marina y Guardia Chalaca, para culminar con una misa en su honor.

SeñordeLosMilagros Callao Fe Tradición RPPNoticias



