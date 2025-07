GRABADO el 16-07-2025

ASÍ QUEMAN A LOS CORRUPTOS EN PERÚ Peruana crea cajitas misteriosas con políticos más odiados

¿Te imaginas poder quemar a los políticos más corruptos de tu país?

Una artista peruana lo ha logrado al menos simbólicamente. Su ingenio y talento han captado la atención de miles de personas en TikTok gracias a una propuesta tan creativa como provocadora.



Bajo el nombre de Cocina Bamba, esta joven artista decidió emprender haciendo lo que más le apasiona: crear. Aunque al inicio dudaba si podría vivir de su arte, una de sus ideas terminó dándole el impulso que necesitaba: Los Corrurrus, una serie de muñecos que representan a políticos corruptos, presentados en cajitas misteriosas que ocultan quién será el personaje quemado por la indignación popular.



El impacto ha sido tal que no solo ha recreado a figuras políticas peruanas. También ha lanzado una edición internacional, con versiones de dictadores y líderes cuestionados por la comunidad global.



Cada cajita viene con un mensaje especial para reflexionar, y la autora ha dejado claro que ninguno de sus diseños ha sido creado con inteligencia artificial: todo está hecho a mano. Actualmente, la artista se encuentra más activa en TikTok, donde se la puede encontrar como Cocina Bamba y apoyar su arte.





Desde El Búho pe

