GRABADO el 27-09-2025

SJM: hombre que viajó por cumpleaños de su madre fue asesinado a balazos

Un crimen que ha conmocionado a San Juan de Miraflores. Arnaldo Solari Rengifo, de 38 años, viajó desde Moquegua a Lima para participar en el cumpleaños de su madre sin embargo, la madrugada del sábado fue asesinado a balazos por dos delincuentes a bordo de una moto lineal en la Cooperativa América, generando pánico entre los vecinos de la zona.



Ocho disparos en plena vía pública



Según las primeras investigaciones, la víctima recibió al menos ocho impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Los atacantes lo sorprendieron cuando se encontraba en plena vía pública, huyendo rápidamente sin dejar rastro. Testigos señalaron que el ataque ocurrió en cuestión de segundos, lo que hace presumir a la Policía que se trató de un asesinato por encargo.



Dirincri toma el caso y cámaras serán claves



Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) llegaron al lugar y cercaron la zona para recopilar evidencias. Se conoció que las cámaras de seguridad instaladas en el sector serán determinantes para identificar la ruta de escape de los sicarios. Mientras tanto, la familia de Solari evitó dar mayores declaraciones, aunque no se descarta que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas.

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

