Feroz incendio arrasa con 2 almacenes en Puente Piedra: Todo quedó hecho cenizas
Los vecinos de Puente Piedra fueron sorprendidos en la madrugada por un feroz incendio que arrasó con dos predios en una zona industrial. Las imágenes del dron de Latina Noticias pudieron comprobar cómo todo adentro (desde camiones hasta implementos) quedaron calcinados.
