GRABADO el 03-11-2025

Feroz incendio arrasa con 2 almacenes en Puente Piedra: Todo quedó hecho cenizas

Los vecinos de Puente Piedra fueron sorprendidos en la madrugada por un feroz incendio que arrasó con dos predios en una zona industrial. Las imágenes del dron de Latina Noticias pudieron comprobar cómo todo adentro (desde camiones hasta implementos) quedaron calcinados.

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

"Este miserable ha atentado contra la vida de un oficial": Capturan a robacasas en Santa Anita.

Joven murió tras cumplir reto de beber alcohol en exceso en discoteca.

¿La cuenta regresiva de Nicolás Maduro en Venezuela?.

Testigo clave cambia de versión y niega conocer a Wanda del Valle: "Me sentía coaccionado".

Más de 20 hombres dinamitan banco y roban casi un millón de dólares.

LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - LUNES 3 DE NOVIEMBRE 2025.

¡En plena avenida! Venden datos de millones de peruanos en el Centro de Lima.

La millonaria donación de Alemania para construir ciclovías en el Perú.

Hudtwalcker opina sobre aprobación de Jerí: "Por arremangarse la camisa".

ANUNCIAN SANCIÓN A TRABAJADOR POR USO DE CÁMARA DEL CONGRESO EN MITÍN DE FUERZA POPULAR.

¿Fiscal implicada en caso Chibolín regresará a prisión preventiva? El pedido de Zoraida Ávalos.

¿La gente espera mucho tiempo en paraderos? Transportistas acatan paro a distintas horas en Callao.

Feroz incendio arrasa con 2 almacenes en Puente Piedra: Todo quedó hecho cenizas.

Comerciante mayorista fue asesinado en Santa Anita.

¡Vuelven a cobrar peaje en Panamericana Sur y así reaccionan los conductores! Usan esta ruta alterna.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

"Este miserable ha atentado contra la vida de un oficial": Capturan a robacasas en Santa Anita

video

Joven murió tras cumplir reto de beber alcohol en exceso en discoteca

video

¿La cuenta regresiva de Nicolás Maduro en Venezuela?

video

Testigo clave cambia de versión y niega conocer a Wanda del Valle: "Me sentía coaccionado"

video

Más de 20 hombres dinamitan banco y roban casi un millón de dólares

video

LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - LUNES 3 DE NOVIEMBRE 2025

video

¡En plena avenida! Venden datos de millones de peruanos en el Centro de Lima

video

La millonaria donación de Alemania para construir ciclovías en el Perú

video

Hudtwalcker opina sobre aprobación de Jerí: "Por arremangarse la camisa"

video

ANUNCIAN SANCIÓN A TRABAJADOR POR USO DE CÁMARA DEL CONGRESO EN MITÍN DE FUERZA POPULAR

video

¿Fiscal implicada en caso Chibolín regresará a prisión preventiva? El pedido de Zoraida Ávalos

video

¿La gente espera mucho tiempo en paraderos? Transportistas acatan paro a distintas horas en Callao

video

Feroz incendio arrasa con 2 almacenes en Puente Piedra: Todo quedó hecho cenizas

video

Comerciante mayorista fue asesinado en Santa Anita

video

¡Vuelven a cobrar peaje en Panamericana Sur y así reaccionan los conductores! Usan esta ruta alterna

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 04 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo