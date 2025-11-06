Secuaz del Jorobado y enemigo del Monstruo cae en Madrid: "Niveles de delincuencia van a bajar"
Las autoridades de Perú y de España han dado un duro golpe contra la criminalidad en el Perú. El 'Negro Marín', mano derecha del delincuente 'El Jorobado', cayó en Madrid. Él, que es enemigo de el 'Monstruo', habría estado implicado en casos de extorsión y sicariato en Lima Norte. Ahora se espera su extradición.
Únete a nuestra membresía: https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo hoy, las 24 horas, vía streaming. Encuentra en aquí lo más importante con noticieros, reportajes, entrevistas, notas periodísticas, informes, denuncias, documentales y todo contenido verificado: política, economía, actualidad, internacionales y más. Conecta con contenido relevante para peruanos y latinos en EE. UU., España, México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Italia, Japón, Canadá y todo lugar del mundo donde haya alguien que hable español.
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Web: https://www.latinanoticias.pe
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA, CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, INFORMACIÓN EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, ÚLTIMO MINUTO, REPORTE SEMANA, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, VÍA STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCAST EN ESPAÑOL, NOTICIERO EN ESPAÑOL, HISPANOS, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS MATINAL - JUEVES 6 DE NOVIEMBRE 2025.
La dejaron en gimnasio y apareció muerta en un hostal: Su asesino la venía amenazando varios meses.
Secuaz del Jorobado y enemigo del Monstruo cae en Madrid: "Niveles de delincuencia van a bajar".
La venía amenazando tras terminar relación clandestina: Terrible asesinato en hostal de Carabayllo.
La asesina de Tinder: Joven es asesinado por rechazar segunda cita.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MIERCÓLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Salió de la cárcel pero siguió extorsionando: Capturan al cabecilla de banda dedicada a la extorsión.
Bancos podrían administrar tu AFP: "La idea es que sea un proceso rápido".
Familiares de presos de Ancón I exigen visitas presenciales: "Dejame ver a mi hijo".
Capturan a 'Negro Marín' enemigo de 'El Monstruo y aliado de 'El Jorobado': Extorsionaba a Gamarra.
María Corina Machado manda fuerte mensaje pese a estar amenazada de muerte.
¿Los bancos estarán a cargo de nuestras pensiones?.
Intento de motín en 'Piedras gordas': Internos exigen visitas.
"Necesitamos meritocracia y no políticos".
¿PERÚ EL PRINCIPAL SOCIO DE CHINA EN LATINOAMÉRICA? - BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS.
Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.