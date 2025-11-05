Salió de la cárcel pero siguió extorsionando: Capturan al cabecilla de banda dedicada a la extorsión
La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó explosivos y balas en un operativo contra los "Rápidos y Furiosos del Milagro", banda criminal dedicada a la extorsión de comerciantes en San Martín de Porres.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - JUEVES 6 DE NOVIEMBRE 2025.
CONGRESO EN VIVO: DEBATEN DECLARAR PERSONA NON GRATA A PRESIDENTA DE MÉXICO.
Crihss Vanger sería el primer tiktoker peruano denunciado por la SBS.
Así está Congreso a pocos meses de elecciones: Curules vacías y congresistas descansando en debates.
Adolescente asalta a madre con cuchillo frente a su hija en Los Olivos.
Así roban tu casa en minutos y cómo evitarlo.
Sicariato y extorsión en el Callao: Así fue la captura de 'Eladio', cabecilla criminal de 18 años.
Capturan al 'Loco Frank' en casa con lujos: Esto respondió sobre presuntos nexos con extorsiones.
LATINA NOTICIAS MATINAL - JUEVES 6 DE NOVIEMBRE 2025.
La dejaron en gimnasio y apareció muerta en un hostal: Su asesino la venía amenazando varios meses.
Secuaz del Jorobado y enemigo del Monstruo cae en Madrid: "Niveles de delincuencia van a bajar".
La venía amenazando tras terminar relación clandestina: Terrible asesinato en hostal de Carabayllo.
La asesina de Tinder: Joven es asesinado por rechazar segunda cita.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MIERCÓLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2025.
