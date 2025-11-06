GRABADO el 06-11-2025

LATINA NOTICIAS MATINAL - JUEVES 6 DE NOVIEMBRE 2025

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - JUEVES 6 DE NOVIEMBRE 2025.

CONGRESO EN VIVO: DEBATEN DECLARAR PERSONA NON GRATA A PRESIDENTA DE MÉXICO.

Crihss Vanger sería el primer tiktoker peruano denunciado por la SBS.

Así está Congreso a pocos meses de elecciones: Curules vacías y congresistas descansando en debates.

Adolescente asalta a madre con cuchillo frente a su hija en Los Olivos.

Así roban tu casa en minutos y cómo evitarlo.

Sicariato y extorsión en el Callao: Así fue la captura de 'Eladio', cabecilla criminal de 18 años.

Capturan al 'Loco Frank' en casa con lujos: Esto respondió sobre presuntos nexos con extorsiones.

LATINA NOTICIAS MATINAL - JUEVES 6 DE NOVIEMBRE 2025.

La dejaron en gimnasio y apareció muerta en un hostal: Su asesino la venía amenazando varios meses.

Secuaz del Jorobado y enemigo del Monstruo cae en Madrid: "Niveles de delincuencia van a bajar".

La venía amenazando tras terminar relación clandestina: Terrible asesinato en hostal de Carabayllo.

La asesina de Tinder: Joven es asesinado por rechazar segunda cita.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL MIERCÓLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Salió de la cárcel pero siguió extorsionando: Capturan al cabecilla de banda dedicada a la extorsión.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

