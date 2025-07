GRABADO el 11-07-2025

POLÍTICOS en juicio y PARO de MINERÍA ILEGAL Sin Guion con Rosa María Palacios

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

Rosa María Palacios hoy en SinGuion:

BETSSY CHÁVEZ DENUNCIA ABUSOS EN EL PENAL DE CHORRILLOS

Desde prisión, la ex primera ministra denunció casos de abuso sexual, cobros indebidos y amenazas al interior del penal.

Pedro Castillo asegura que Chávez ha sido amenazada de muerte. Aún no hay respuesta oficial del INPE ni del Ministerio de Justicia.



JUAN SANTIVÁÑEZ, NUEVAMENTE INVESTIGADO PERO DEFENDIDO POR EL ESTADO

El Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación contra el exministro por violación al secreto de las comunicaciones.

Mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte cubrirá con dinero público los gastos de su defensa legal, una vez más.



PARO MINERO SE RADICALIZA EN REGIONES CLAVE DEL PAÍS

Los gremios mineros siguen bloqueando carreteras en Puno, Cusco, Madre de Dios y Arequipa. Exigen que el Congreso apruebe la ley MAPE y cese la persecución a los pequeños extractores. Mientras tanto, el Ejecutivo no toma posición clara sobre el conflicto.



ENTREVISTA: PAOLA DEL CARPIO ECONOMISTA E INVESTIGADORA DE REDES

Analizamos la tendencia a la baja del dólar y la valoración que ha alcanzado la moneda peruana ¿Cuáles son los factores que intervienen en este panorama?

EE.UU., con sus políticas comerciales, ha generado dudas sobre el dólar como valor de refugio.



Entérate más aquí:

Betssy Chávez denuncia abusos en penal de Chorrillos https://larepublica.pe/politica/2025/07/10/betssy-chavez-denuncia-casos-de-abuso-sexual-y-corrupcion-en-penal-de-mujeres-de-chorrillos-hnews-235650

Dictan impedimento de salida contra Susana Villarán https://larepublica.pe/politica/2025/07/10/susana-villaran-poder-judicial-dicta-36-meses-de-impedimento-de-salida-contra-exalcaldesa-de-lima-hnews-737460



Dale like, comenta y suscríbete para no perderte ningún episodio de SinGuion con Rosa María Palacios.



BetssyChávez PenalChorrillos JuanSantiváñez Confemin ParoMinero LeyMAPE DinaBoluarte PedroCastillo TipoDeCambio EconomíaPerú RosaMaríaPalacios SinGuion NoticiasPerú LaRepública



TE PUEDE INTERESAR

AMNISTÍA para VIOLADORES de DERECHOS HUMANOS y PROCESADOS https://youtube.com/live/CKJKTb-Vlg

Ya no marchan los JÓVENES, solo los ILEGALES https://youtube.com/live/1Mre1cW284I

MINEROS INFORMALES continúan BLOQUEANDO VÍAS y GOBIERNO no hace nada https://youtube.com/live/Xhy2z8h1tQ



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

Pedro Castillo: PJ realiza audiencia contra el expresidente por golpe de Estado HARDNEWS.

¿Por qué el DÓLAR está a la BAJA? Sin Guion HNewsLR.

DENUNCIAN A MADRE de CONGRESISTA por intento de APROPIACIÓN ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD.

FERNANDO ROSPIGLIOSI contra la FISCAL DE LA NACIÓN DELIA ESPINOZA SinGuion HNewsLR.

SUSANA VILLARÁN: ordenan IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS SinGuion HNewsLR.

EE. UU. VS CANADÁ: TRUMP impone FUERTE ARANCEL del 35 a partir del 1 de agosto LR.

Tragedia en Jicamarca: dos muertos tras caída de miniván en peligroso serpentín LR.

Mineros informales se enfrentaron a la Policía Nacional a la altura del Congreso shorts.

JAPÓN rompe récord de internet: descargar todo la biblioteca de Netflix toma solo 1 segundo shorts.

POLÍTICOS en juicio y PARO de MINERÍA ILEGAL Sin Guion con Rosa María Palacios.

Se FILTRA audio del congresista Jorge Coayla shorts lr.

CONGRESO aprueba ley que facilita devolución de entradas a conciertos cancelados en Perú shorts.

TRUMP le pregunta al presidente de Liberia: ¡Qué buen inglés! ¿Dónde aprendiste a hablar tan bien?.

BLOQUEOS de mineros informales alzarían los precios de alimentos por desabastecimiento shorts.

¿Te pueden sancionar si no usas escarapela en el trabajo durante Fiestas Patrias? shorts.

Además hoy día 11 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.