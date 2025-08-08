GRABADO el 08-08-2025

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 08 de Agosto de 2025

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional

Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias

ATVNoticias ATVEnVIVO NoticiasPerú ATVNoticiasENVivo

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Central: Programa del viernes 08 de agosto 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 08 de agosto de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 8 de agosto del 2025.

Denuncian que Dante Mendieta estaría asumiendo funciones de alcaldesa de SJM.

Madre intervenida por fiscalizadores de La Victoria se quiebra y pide le devuelvan su dinero.

Coronel PNP Jaime Artica acosó a víctima en cevichería, afirmó amiga de ella.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 08 de Agosto de 2025.

Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para coronel PNP acusado de violación.

¡Exclusivo! Más denuncias contra el exjefe del grupo Terna, Walter Palomino.

Mujer termina con parálisis facial tras sufrir robo de dos autos por 'Los Toretto del norte'.

De 5 a 7 ¡YA SE UNE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA! - ATV.

Gobierno regional de Ucayali cierra la catarata Velo de la Novia tras desprendimiento de rocas.

El 75 de la población adulta en Perú justifica la violencia contra las mujeres, advierte experta.

Alarma en Perú: marzo registra pico histórico de violencia contra la mujer.

Rateros roban a madre con bebé en plena calle de San Martín de Porres.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

ATV Noticias Central: Programa del viernes 08 de agosto 2025

video

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 08 de agosto de 2025

video

Ocurre Ahora: Programa del viernes 8 de agosto del 2025

video

Denuncian que Dante Mendieta estaría asumiendo funciones de alcaldesa de SJM

video

Madre intervenida por fiscalizadores de La Victoria se quiebra y pide le devuelvan su dinero

video

Coronel PNP Jaime Artica acosó a víctima en cevichería, afirmó amiga de ella

video

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 08 de Agosto de 2025

video

Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para coronel PNP acusado de violación

video

¡Exclusivo! Más denuncias contra el exjefe del grupo Terna, Walter Palomino

video

Mujer termina con parálisis facial tras sufrir robo de dos autos por 'Los Toretto del norte'

video

De 5 a 7 ¡YA SE UNE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA! - ATV

video

Gobierno regional de Ucayali cierra la catarata Velo de la Novia tras desprendimiento de rocas

video

El 75 de la población adulta en Perú justifica la violencia contra las mujeres, advierte experta

video

Alarma en Perú: marzo registra pico histórico de violencia contra la mujer

video

Rateros roban a madre con bebé en plena calle de San Martín de Porres

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 10 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo