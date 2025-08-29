GRABADO el 29-08-2025

Inseguridad ciudadana: Combatir el crimen es más caro que el presupuesto anual del sector Educación

Falta de seguridad frena inversiones y reduce competitividad económica del país.

ATV Noticias Central: Programa del viernes 29 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 29 de agosto de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 28 de agosto del 2025.

Santa Rosa de Quives: Fe y aventura en uno de los mejores destino en Lima.

Loreto: Terror en río tras enfrentamiento a balazos durante protesta indígena.

Principal sospechoso de mujer hallada muerta tras ir a una fiesta está inubicable.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 29 de Agosto de 2025.

Fiscales responden a la presidenta Boluarte por investigación contra su hermano.

¡Masacre en SJL! Sicarios acribillan a sonidista, administrador y dueño de una discoteca.

Callao: Policía era parte de la temida banda de extorsionadores "Los Yepes".

Delincuentes que volaron cajero automático de una financiera ¡No pudieron llevarse ni un solo sol!.

De 5 a 7 ¡CAPTURAN A BANDA DE EXTOSIONADORES, ENTRE ELLOS HAY UN POLICÍA! - ATV.

Pobladores humillan al alcalde de Cusco y lo obligan a vestir de mujer.

Huánuco celebra 486 años con bailes típicos y sabor gastronómico.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

