PNP presenta plan de seguridad para el clásico Universitario vs. Alianza Lima en el Monumental

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Ante esto, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha presentado un plan de seguridad para el evento deportivo que se vivirá esta tarde en el estadio Monumental de Ate.

En diálogo con TVPerú Noticias, el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy, precisó que se desplegarán 1638 efectivos policiales y explicó por qué consideran este clásico riesgoso.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de San Bartolomé en la ciudad de Huacho

Festividad de San Bartolomé en la ciudad de Huacho

Fallecimiento de Santa Rosa de Lima

Fallecimiento de Santa Rosa de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Festividad de Santa María Magdalena en Ayacucho

Festividad de Santa María Magdalena en Ayacucho

Festividad de San Bartolomé en el distrito de Tinta (Cusco)

Festividad de San Bartolomé en el distrito de Tinta (Cusco)

