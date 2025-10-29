Incautan armas y municiones en falso aniversario de bodas en San Juan de Lurigancho
Importantes capturas en pleno estado de emergencia. El coronel PNP Marcial Rufino Flores Huamán, jefe de la Divpol Este 1, informó sobre el falso aniversario de bodas en San Juan de Lurigancho, donde la Policía intervino a 103 personas y detuvo a 12 implicadas en tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia
Incautan armas y municiones en falso aniversario de bodas en San Juan de Lurigancho.
