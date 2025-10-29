Los Olivos: PNP interviene vivienda y captura a ciudadano extranjero con antecedentes
Tras recibir una alerta, efectivos policiales intervinieron una vivienda en Los Olivos y detuvieron a un ciudadano colombiano con antecedentes. Durante la operación, el sujeto intentó deshacerse de una caja que contenía armas y drogas. Según información policial, el detenido ya había sido intervenido en 2022 junto a dos ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados a extorsiones.
