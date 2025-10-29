Alcalde de Lima destaca resultados positivos del estado de emergencia
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que el estado de emergencia está dando resultados positivos. "Sí, hay cifras significativas de reducción", afirmó tras sostener una reunión de alto nivel en el Ministerio del Interior.
