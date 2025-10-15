FLACO GRANDA: El sueldazo en El Gran Chef, Nair Aliaga, Rusia 2018 y más cafeconlachevez
Flaco Granda lo contó todo en Café con la Chevez: su infancia con padres separados, el tremendo sueldazo que ganó el 'El Gran Chef', su paso por CMD donde cobraba con helados, su aventura en París, aclara si mantuvo un romance con Nair Aliaga y más...No te pierdas este café con harto chimi chimi''
flacogranda trome cafeconlachevez entrevista golperu nairaliaga podcast
00:00 INICIO
00:52 MÁS ADELANTE
02:05 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
04:25 FLACO GRANDA REVELA QUE ESTUVO DISTANCIADO DE SU PADRE POR ESTA RAZÓN
21:32 FLACO GRANDA REVELA TREMENDO SUELDAZO EN EL GRAN CHEF FAMOSOS
28:39 FLACO GRANDA RECUERDA QUE EN CMD COBRABAN 'HELADOS Y PANES'
35:01 FLACO GRANDA CUENTA QUE SE QUEDÓ VARADO EN PARÍS CUANDO FUE AL MUNDIAL DE RUSIA
45:53 FLACO GRANDA SACA CARA POR LOS FUTBOLISTAS JUERGEROS
55:23 FLACO GRANDA NIEGA HABER MANTENIDO UN ROMANCE CON NAIR ALIAGA
57:51 CAFÉS CARGADOS
Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.
Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj
Sitio web: https://trome.pe/
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/
Twitter: https://twitter.com/tromepe
Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe
Desde Trome Perú
Pato Ovalle se sincera tras distanciamiento con su padre: Maltrató a mi mamá cafeconlachevez.
FLACO GRANDA: El sueldazo en El Gran Chef, Nair Aliaga, Rusia 2018 y más cafeconlachevez.
PAUL COMINGES recordó su primera pizza y cómo llegaron heladas hasta su casa lafedecuto.
Pato Ovalle confiesa que su hija mayor lo celaba con Lisandra Lizama cafeconlachevez.
Palabras de DANIELA DARCOURT sobre su amor con WALDIR FELIPA antes de la ruptura cafeconlachevez.
HORÓSCOPO SEMANAL del 14 al 19 de octubre Predicciones con Soralla De Los Ángeles .
¡FLACO GRANDA SUELTA BOMBITAS! MIÉRCOLES 6PM trome cafeconlachevez.
El día que le dijeron Cebolla, "la mejor chapa que escuchó en su vida" lafedecuto trome.
Pato Ovalle revela que una de las madres de sus hijas lo denunció trome cafeconlachevez.
¡POLÉMICA por el partido SUSPENDIDO de la U y CRISTAL y lo que dejó Perú vs. Chile! Trome.
JOSÉ JERÍ: perfil y escándalos del nuevo presidente del Perú tras la caída de Dina Trome.
Pato Ovalle revela por qué se fue de La Casa de la Comedia trome cafeconlachevez.
Paul Cominges y su decepción con Roberto Martinez trome lafedecuto.
CLAUDIO TECHERA: Su melena, su inesperado retiro, la fractura a su compañero y más lafedecuto.
Pato Ovalle paraba grabaciones en La Casa de la Comedia por culpa de sus compañeros trome.
Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.
Trome Perú
Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.