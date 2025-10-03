GRABADO el 03-10-2025

Se visten de enfermeras para robar en vivienda en Tacna

En la ciudad de Tacna, una banda de delincuentes, entre ellos dos mujeres, protagonizaron un violento asalto en una vivienda del distrito Alto de la Alianza. El asalto a la casa quedó registrado por una cámara de seguridad del lugar.

En las imágenes se observa cómo las mujeres, vestidas como enfermeras, tocan la puerta simulando ser parte de una campaña de vacunación.

La víctima, sin sospechar sus intenciones, les abre la puerta y en ese instante, otro delincuente, con gorro y mascarilla. aparece caminando por la calle y junto a las falsas enfermeras empuja la puerta e irrumpen violentamente.

Sus cómplices llegan a los segundos que entraron

Tras ingresar, segundos después, un vehículo con casquete de taxi se detiene frente de la vivienda y bajan tres hombres con mochilas y bolsas, y también ingresan al inmueble.

Cabe señalar que, los delincuentes lograron llevarse varios objetos de valor, entre teléfonos celulares, laptops, dinero en efectivo e incluso tarjetas de crédito.

Como parte de las investigaciones, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ya están en poder de la Policía Nacional, que se encuentra tras los pasos de esta banda criminal.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Día Interamericano del Agua

Día Interamericano del Agua

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de los Animales

Día Mundial de los Animales

