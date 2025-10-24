Extorsionadores estarían pidiendo cupo de 50 soles por alumnos a colegio en SJL
Elecciones 2026: ¿Cómo será el Congreso bicameral del próximo año?.
Ollanta Humala y Susana Villarán buscarán anular investigaciones en el TC.
Hoy Poder Judicial dicta sentencia a Guillermo Bermejo por presunta afiliación al terrorismo.
"Comimos chochoca": Guido Bellido revela detalles de Pedro Castillo en la cárcel.
Extorsionadores estarían pidiendo cupo de 50 soles por alumnos a colegio en SJL.
Denuncian que allegados a congresista Acuña agredió a personal municipal de Surco.
Policía investigado por muerte de Trvko volvería a trabajar tras decisión judicial.
Pedro Castillo insulta a Fernando Rospigliosi en la SAC: Tienen a una basur como presidente.
Premier Ernesto Álvarez destaca trabajo de José Jerí: Se acuesta tarde y se levanta de madrugada.
Amenazan a familia de madre e hija asesinadas en robo en SJL: Nos quieren hacer daño.
Banda asalta dos negocios y se lleva 8 mil soles en SMP.
Cae criminal que tenía nueve cadenas perpetua.
Villa El Salvador: Necropsia revela que menor no murió electrocutada, sino estrangulada.
Extorsiones no cesan en Trujillo: criminales amenazan con asesinar a conductores.
