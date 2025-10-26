GRABADO el 26-10-2025

Rejas no impidieron que sicarios ataquen a vecino: estas herramientas son insuficientes

Desde 24 Horas

Chimbote: adolescentes provocan incendio tras detonar explosivo en casa.

Dictan prisión preventiva para chofer que atropelló a taxista en San Borja.

Adolescente de 16 años fue asesinada por asfixia: principal sospechoso sería expareja de su prima.

Dueño de gimnasio usa chaleco antibalas tras recibir amenazas de muerte en San Martín de Porres.

Curwen denuncia amenazas de muerte y extorsión por parte de presunta banda criminal.

PCM aclara: el derecho a la protesta no se suspende, pero tendrá restricciones.

Policía asesinado en Carabayllo había visitado penal de Ancón días previos para una investigación.

Ataque armado en SMP deja a un hombre herido: tres sujetos lo persiguieron hasta una bodega.

Rejas no impidieron que sicarios ataquen a vecino: estas herramientas son insuficientes.

Asesinan a transportista en la avenida Néstor Gambeta en pleno estado de emergencia.

Balean gimnasio por segunda vez en SMP: "Me piden S/40 mil, no pienso pagar", señala víctima.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025.

Piura: intervienen a mujer que intentó ingresar marihuana a penal.

Independencia: mototaxistas exigen mayor seguridad tras ataque contra unidad.

Miraflores: capturan a falsos colectiveros con armas de fuego.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

Chimbote: adolescentes provocan incendio tras detonar explosivo en casa

video

Dictan prisión preventiva para chofer que atropelló a taxista en San Borja

video

Adolescente de 16 años fue asesinada por asfixia: principal sospechoso sería expareja de su prima

video

Dueño de gimnasio usa chaleco antibalas tras recibir amenazas de muerte en San Martín de Porres

video

Curwen denuncia amenazas de muerte y extorsión por parte de presunta banda criminal

video

PCM aclara: el derecho a la protesta no se suspende, pero tendrá restricciones

video

Policía asesinado en Carabayllo había visitado penal de Ancón días previos para una investigación

video

Ataque armado en SMP deja a un hombre herido: tres sujetos lo persiguieron hasta una bodega

video

Rejas no impidieron que sicarios ataquen a vecino: estas herramientas son insuficientes

video

Asesinan a transportista en la avenida Néstor Gambeta en pleno estado de emergencia

video

Balean gimnasio por segunda vez en SMP: "Me piden S/40 mil, no pienso pagar", señala víctima

video

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Piura: intervienen a mujer que intentó ingresar marihuana a penal

video

Independencia: mototaxistas exigen mayor seguridad tras ataque contra unidad

video

Miraflores: capturan a falsos colectiveros con armas de fuego

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 27 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo