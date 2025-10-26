GRABADO el 26-10-2025

Rejas no impidieron que sicarios ataquen a vecino: estas herramientas son insuficientes

Chimbote: adolescentes provocan incendio tras detonar explosivo en casa.

Dictan prisión preventiva para chofer que atropelló a taxista en San Borja.

Adolescente de 16 años fue asesinada por asfixia: principal sospechoso sería expareja de su prima.

Dueño de gimnasio usa chaleco antibalas tras recibir amenazas de muerte en San Martín de Porres.

Curwen denuncia amenazas de muerte y extorsión por parte de presunta banda criminal.

PCM aclara: el derecho a la protesta no se suspende, pero tendrá restricciones.

Policía asesinado en Carabayllo había visitado penal de Ancón días previos para una investigación.

Ataque armado en SMP deja a un hombre herido: tres sujetos lo persiguieron hasta una bodega.

Asesinan a transportista en la avenida Néstor Gambeta en pleno estado de emergencia.

Balean gimnasio por segunda vez en SMP: "Me piden S/40 mil, no pienso pagar", señala víctima.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025.

Piura: intervienen a mujer que intentó ingresar marihuana a penal.

Independencia: mototaxistas exigen mayor seguridad tras ataque contra unidad.

Miraflores: capturan a falsos colectiveros con armas de fuego.

