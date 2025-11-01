GRABADO el 01-11-2025

TuVotoHaceLaDiferencia en lengua Ashaninka: ¿Qué funciones cumplirán los senadores?

La campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te cuenta en lengua Ashaninka que en las Elecciones Generales EG2026 se elegirán a 60 senadores y 130 diputados. ¿Qué funciones cumplirán los senadores?

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

Jurado Nacional de Elecciones

Caso Unidad Popular: JNE presenta recurso ante el TC para que PJ cumpla cautelar

JNE fiscaliza restricciones electorales en 3 distritos de Lima Este

El Datazo Infogob Chiclayo aceptó el reto Infogob

Piura: JNE fiscaliza propaganda estatal

TuVotoHaceLaDiferencia en lengua Ashaninka: ¿Qué funciones cumplirán los senadores?

Camino a las Primarias 31 de octubre del 2025

JNE al Día Vence plazo para inscribir candidatos a Primarias 31 de octubre del 2025

Elecciones Generales 2026 : ¿Cuándo será la primera vuelta?

Elige2026 Elecciones primarias, valla electoral e impedimentos para postular.

Elige2026 Elecciones primarias, valla electoral e impedimentos para postular.

JNE al Día ¿Qué deben incluir los planes de gobierno? 30 de octubre del 2025

7 de cada 10 mujeres sufren acoso político: JNE te enseña a denunciar casos

El Datazo Infogob Promo

Elecciones 2026 ¿Cuándo conoceremos los resultados de las primarias?

Súmate a LaLigaDeLaDemocracia, un pacto social para promover el VotoInformado

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

