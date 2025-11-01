GRABADO el 01-11-2025

TuVotoHaceLaDiferencia en lengua Ashaninka: ¿Qué funciones cumplirán los senadores?

La campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE te cuenta en lengua Ashaninka que en las Elecciones Generales EG2026 se elegirán a 60 senadores y 130 diputados. ¿Qué funciones cumplirán los senadores?



