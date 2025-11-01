GRABADO el 01-11-2025

Piura: JNE fiscaliza propaganda estatal Bajo la Lupa

El Jurado Nacional de Elecciones llegó a Piura con el programa Bajo la lupa para supervisar posibles infracciones en propaganda estatal. Los fiscalizadores recorren distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las normas electorales rumbo a las Elecciones Generales 2026.



