GRABADO el 02-07-2025

Noticias del 2 de julio: IRÁN impone CONDICIÓN INDISPENSABLE para NEGOCIAR con EE.UU. Noticiero

Irán ha descartado reanudar las negociaciones nucleares con EstadosUnidos, dejando claro que no habrá diálogo mientras no se garantice que Washington no volverá a bombardear su territorio. Esta exigencia fue confirmada por dos altos funcionarios iraníes tras el reciente conflicto con Israel. En paralelo, la administración de DonaldTrump ha suspendido temporalmente envíos clave de armas a Ucrania, incluidos misiles de defensa aérea, argumentando una revisión del gasto militar y del apoyo internacional. Esta decisión ha sido duramente criticada por el presidente ucraniano VolodymyrZelenski, quien instó a Washington a no frenar la lucha contra el gobierno de Putin.



Por otra parte, Trump volvió a generar controversia al declarar que tendría que arrestar a Zohran Mamdani si llega a la alcaldía de NuevaYork y se niega a colaborar con las autoridades federales en redadas migratorias. Esta declaración ha generado rechazo en sectores demócratas que acusan a Trump de utilizar la política migratoria con fines electorales.



En el ámbito judicial, el rapero y productor musical SeanCombs, también conocido como 'Diddy', fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Sin embargo, el jurado lo encontró culpable de delitos menores relacionados con la transportación para participar en actos de prostitución.

Estos cuatro temas muestran cómo la tensión geopolítica, las decisiones militares, los conflictos migratorios y los juicios mediáticos marcan la agenda informativa del día. En este video, te explicamos los detalles y las implicancias de cada uno.



