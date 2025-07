GRABADO el 03-07-2025

Noticias del 3 de julio: TRUMP LOGRA TRIUNFO HISTÓRICO DE SU PAQUETE FISCAL Noticiero

La Cámara de Representantes ha dado luz verde al primer gran triunfo legislativo del segundo mandato de DonaldTrump: un controvertido paquete que incluye recortes fiscales masivos, un incremento notable en el presupuesto del Pentágono y fondos adicionales para la seguridad fronteriza, producto de negociaciones encarnizadas entre legisladores republicanos en los pasillos del Congreso. Este acuerdo estratégico busca consolidar la agenda de defensa nacional y refuerzo migratorio de la CasaBlanca, enviando una señal clara de respaldo presidencial y control político efectivo.



Mientras tanto, Ucrania vive una fuerte crisis diplomática tras conocer la decisión de Trump de suspender los envíos militares a Kiev. El golpe no solo ha sido calificado de traición por el presidente VolodymyrZelenski y diversos legisladores ucranianos, sino que también genera alarma en Europa sobre la capacidad defensiva frente a la ofensiva rusa que se intensifica en regiones como Donetsk y Kherson. La desconfianza ahora acecha en la alianza transatlántica, y se cuestiona si EE.UU. mantendrá su compromiso a largo plazo.



En paralelo, volvió a darse comunicación directa entre Trump y VladimirPutin a través de una llamada telefónica de casi una hora, donde reapareció la posibilidad de un cese de hostilidades en Ucrania. Sin embargo, según expuso el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, Rusia sigue firme en sus objetivos sobre el terreno y no puso sobre la mesa ni el cese de envíos de armas ni una reunión cara a cara. El intercambio fue un nuevo paso en una estrategia basada en mantener canales abiertos sin comprometer posturas.



Y el mundo del fútbol se cubrió de duelo: el delantero del Liverpool y de la selección de Portugal, DiogoJota, junto a su hermano André Silva, fallecieron en un devastador accidente automovilístico en la madrugada del jueves en la A52 en España. El accidente, causado aparentemente por un reventón de neumático en un Lamborghini que terminó incendiado, provocó una profunda movilización de la comunidad deportiva internacional. Clubes, selecciones y estrellas como CristianoRonaldo y JurgenKlopp rindieron homenaje y convocaron minutos de silencio a nivel mundial, reflejando el impacto emocional de esta tragedia.



TITULARES: 00:04

BLOQUE ESTADOS UNIDOS: 01:20

BLOQUE RUSIA-UCRANIA: 08:36

BLOQUE MEDIO ORIENTE: 16:48

BLOQUE ACTUALIDAD: 22:05



noticiashoy breakingnews Trump recortesfiscales Pentágono seguridadfronteriza Ucrania Zelenski armamento Kiev Putin diálagodiplomático cesehostilidades DiogoJota



plan fiscal Trump aprobado

recortes impuestos EE.UU.

fondos defensa frontera

Cámara de Representantes avala

armamento parada Ucrania

volodymyr zelenski critica

ofensiva rusa en Ucrania

TrumpPutin llamada

diálogo EE.UU.-Rusia



