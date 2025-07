GRABADO el 04-07-2025

Noticias del 4 de julio: PUTIN rechaza DIPLOMACIA de TRUMP y ataca UCRANIA Noticiero Mediodía

El portavoz del Kremlin, DmitriPeskov, afirmó este viernes que no es posible alcanzar los objetivos rusos en Ucrania por la vía diplomática, por lo que continuará la operación militar especial. Peskov señaló que, tras la reciente llamada con DonaldTrump, las condiciones necesarias para una salida política aún no existen, lo que refuerza la estrategia de Moscú de mantener la presión militar sobre Kyiv.



Menos de 24 horas después, el presidente VladimirPutin ordenó un ataque récord contra Kyiv que combinó 539 drones Shahed y 11 misiles de crucero y balísticos. Durante el asalto, que duró unas 13 horas, la FuerzaAéreaUcraniana interceptó 478 drones, aunque aún así 23 personas resultaron heridas, incluyendo civiles y equipos de emergencia, además de causar importantes daños en zonas residenciales.



En Washington, la Cámara de Representantes aprobó el primer gran paquete legislativo del segundo mandato de Trump: incluye recortes fiscales, aumentos en el presupuesto del Pentágono y mayor inversión en seguridadfronteriza. Tras intensas negociaciones republicanas, esta ley refuerza la agenda económica y militar de la CasaBlanca, consolidando la visión oficial de priorizar la defensa nacional y el control migratorio.



El entorno económico global está en alerta: el plazo impuesto por Trump para decidir la imposición de aranceles de hasta el 70 vence el próximo miércoles 9 de julio. Esta posible medida se añade a las tensiones ya existentes en el comercio internacional, afectando a múltiples países que negocian con Estados Unidos y que podrían enfrentar barreras tarifarias significativas.



Finalmente, en Roma una gasolinera del sureste de la ciudad explotó tras detectarse una fuga de GLP durante el repostaje de un camión cisterna. La explosión e incendio resultante dejaron más de 45 heridos, incluyendo policías, bomberos y civiles. Las autoridades evacuaron la zona y activaron protocolos de emergencia, mientras se investiga la responsabilidad del incidente y se revisan los estándares de seguridad en infraestructura urbana.



noticiashoy breakingnews Rusia Peskov Ucrania dronesShahed Kyiv Putin Trump recortesfiscales Pentágono seguridadfronteriza aranceles Roma explosióngasolineras GLP seguridadurbana guerraRusiaUcrania comerciointernacional emergenciaurbana



Rusia niega diplomacia Ucrania

operación militar especial

bombardeo récord drones

noticia ataque drones Shahed

heridos en Kyiv

Cámara aprueba recortes fiscales

aumentos presupuesto Pentágono

seguridad fronteriza Trump

plazo arancelario 9 julio

amenaza tarifas 70





¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

RUSIA asegura que DIPLOMACIA no les permitirá lograr sus objetivos en UCRANIA Gestión.

Gasolinera EXPLOTA en ROMA y deja decenas de heridos Gestión.

Las 5 noticias de hoy 4 de julio: RUSIA RECHAZA DIPLOMACIA Gestión.

Aniversario de EE.UU. marcado por guerras y duras medidas de Trump RADAR 24 EN VIVO.

Noticias del 4 de julio: PUTIN rechaza DIPLOMACIA de TRUMP y ataca UCRANIA Noticiero Mediodía.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del viernes 4 de julio 2025.

PUTIN ordena BOMBARDEO RÉCORD contra UCRANIA Gestión.

Noticias del 3 de julio: TRUMP LOGRA TRIUNFO HISTÓRICO DE SU PAQUETE FISCAL Noticiero.

APRUEBAN PROYECTO DE LEY FISCAL DE TRUMP: inicia los recortes e inversión en frontera Gestión.

TRUMP arrestará a ZOHRAM MAMDANI si evita REDADAS de INMIGRANTES en Nueva York Gestión.

PUTIN le dice a TRUMP que no piensa renunciar a sus objetivos en UCRANIA Gestión.

Las 5 noticias de hoy 3 de julio: EE.UU. YA NO ES NUESTRO ALIADO Gestión.

EE.UU. YA NO ES ALIADO DE UCRANIA: Trump cancela el envío de armas Gestión.

Noticias del 3 de julio: UCRANIA CONDENA QUE TRUMP NO LES DARÁ MÁS ARMAS Noticiero Mediodía.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del jueves 3 de julio 2025.

Además hoy día 04 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.