Martín Vizcarra rechaza la presidencia de José Jerí tras vacancia a Boluarte: "No nos representa"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que la designación de José Jerí es un pacto realizado por el Congreso y dejó en claro que su gestión no representa al país.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Enzo Elguera sobre vacancia de Dina Boluarte: "Atentados fueron la excusa para desligarse de ella".

Martín Vizcarra rechaza la presidencia de José Jerí tras vacancia a Boluarte: "No nos representa".

