El escenario para las elecciones presidenciales en Estados Unidos presenta un panorama de polarización, con Donald Trump y Kamala Harris disputando una carrera ajustada. Según el último análisis de predicción electoral de The Economist, el exmandatario republicano mantiene una ligera ventaja sobre la actual vicepresidenta. El modelo predictivo, que simula los comicios en cientos de escenarios, estima que Trump ganaría en el 53% de las simulaciones, mientras que Harris triunfaría en el 47% restante.



Hasta mediados de octubre, la tendencia mostraba a Kamala Harris con una probabilidad de éxito superior sobre Donald Trump, en algunos casos con un 60% de posibilidades de ganar. Sin embargo, las estimaciones más recientes del 19 de octubre muestran un cambio en el panorama, situando a ambos candidatos en un virtual empate, aunque con una inclinación favorable a Trump en los últimos días.



En términos de votos electorales, el modelo de The Economist predice que Trump alcanzaría los 273 votos, superando ligeramente los 270 necesarios para ganar, mientras que Harris obtendría 265. No obstante, en simulaciones más recientes y desfavorables para Harris, se proyecta que Trump podría lograr hasta 278 votos, ampliando aún más la brecha y dejando a la demócrata con solo 260.



¿TRUMP SE IMPONE A HARRIS



La estrecha ventaja de Trump, sumada a la fuerte segmentación electoral, indica que cualquier cambio en la campaña podría alterar las probabilidades de manera significativa en el transcurso de estos últimos días. Con el electorado dividido y factores externos aún por considerarse, el desenlace de la elección es tan incierto como determinante para el futuro político de Estados Unidos.





