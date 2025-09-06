GRABADO el 06-09-2025

Esto se escuchó en la Bajada de los Baños en Barranco shortrpp

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 7/09/2025 ADNRPP.

Ica: centro de monitoreo facilitará trabajo de identificación de delitos ROTATIVARPP.

CRISIS en MACHU PICCHU: TURISTAS se quedaron VARADOS por falta de BUSES ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 7/09/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 07/09/2025.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 07/09/2025 DOMINGOFIESTARPP.

Elecciones 2026: La cédula electoral será del tamaño de una caja de pizza familiar SHORTRPP.

Esto se escuchó en la Bajada de los Baños en Barranco shortrpp.

El escalofriante encuentro de Zack Attack con la Mujer Vampiro SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

La mujer vampiro de Barranco: Zack Attack cuenta su experiencia shortrpp.

TODO SOBRE EL ATENTADO EN TRUJILLO: acusaciones, detenidos, informe policial y más ADNRPP ENTR..

Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el "influencer de Dios" ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ESPACIO VITAL VITALRPP 6/09/2025.

Análisis Escalada de violencia en América ADNRPP ENTREVISTA.

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, asegura que Fiscalía podría detenerlo RPPDESPACHO.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

