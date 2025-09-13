GRABADO el 13-09-2025

Víctor Zanabria suspendido: ¿qué pasará con la jefatura de la PNP? ADNRPP ENTREVISTA

Stefano Miranda, abogado especializado en legislación policial, explicó que la suspensión por 18 meses de Víctor Zanabria como comandante general de la PNP es inapelable, al tratarse de una resolución judicial. Además, indicó que el cargo sería asumido por el jefe del Estado Mayor de la PNP, el teniente general Óscar Arriola.



Víctor Zanabria suspendido: ¿qué pasará con la jefatura de la PNP? ADNRPP ENTREVISTA



Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

