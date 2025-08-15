GRABADO el 15-08-2025

ATENTADO EN TRUJILLO DEJA HERIDOS Y CASAS DESTRUIDAS

Desde Latina Noticias

LA DISCUSIÓN QUE PODRÍA CAMBIARLO TODO: TRUMP Y PUTIN HABLAN DE UCRANIA.

Sucedió en la Avenida Perú de Trujillo y dejó tres personas heridas y más de veinte casas dañadas..

"2 de ellos son menores de edad": Intervienen a sospechosos de atentado con explosivo en Trujillo.

40 empresas de transporte protestan en Huacho: Denuncian plagio en plan de rutas de municipalidad.

Camión con balones de gas se despista y mata a dos personas en Collique, Comas..

SIMULACRO NACIONAL A 18 AÑOS DEL TERREMOTO EN PISCO.

TRAGEDIA EN PASAMAYITO: CONFIRMAN DOS MUERTES EN EL ACCIDENTE.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

Dina Boluarte llegó a Santa Rosa y este fue su mensaje: "Queremos continuar viviendo en paz".

DINA BOLUARTE: "NO CEDEREMOS NI UN CENTÍMETRO DE NUESTRO TERRITORIO" EN VIVO DESDE ISLA CHINERÍA.

ATENTADO EN TRUJILLO DEJA HERIDOS Y CASAS DESTRUIDAS.

Asesinado entre 15 personas frente a su pareja: Crimen en la Plaza San Martín.

Hasta 3 organizaciones criminales estarían detrás del atentado en Trujillo.

Augusto Townsend: "Las redes sociales tienen un efecto pernicioso".

La guerra entre Ucrania y Rusia.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

