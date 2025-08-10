GRABADO el 10-08-2025

Hallan 26 millones de soles y 6 millones de dólares falsos en SMP I Aliados por la seguridad EN VIVO

Esta semana en Aliados por la seguridad: persecuciones que parecen de película, tecnología de última generación y golpes certeros a la falsificación y el fraude inmobiliario.

1 Persecución sin tregua: en Paita, delincuentes robaron un mototaxi y fueron atrapados tras una intensa cacería policial. En Cajamarca, extorsionadores extranjeros que casi queman viva a su víctima terminaron esposados.

2 Inteligencia artificial contra el crimen: cámaras inteligentes en Miraflores detectan rostros y placas en segundos. Una herramienta que ya está cambiando la lucha contra la inseguridad.

3 Millones falsos incautados: más de 26 millones de soles y 6 millones de dólares adulterados fueron decomisados en San Martín de Porres. El cerebro detrás ya había sido capturado dos veces por el mismo delito.

4 Pesadilla inmobiliaria: estafas con la casa propia ponen en riesgo los ahorros de familias enteras. El reportaje revela las señales de alerta para no caer en la trampa.



