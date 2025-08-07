GRABADO el 07-08-2025

Canciller Schialer: "Aconsejo a Gustavo Petro a que ponga paños fríos a todo esto"

El canciller Elmer Schialer exhortó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a poner paños fríos tras sus declaraciones en las que acusó al Perú de ocupar territorio colombiano e infringir el Protocolo de Río de Janeiro con la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto.



Desde TVPerú Noticias

