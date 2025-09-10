El cuento del familiar detenido: vuelve la estafa que vacía cuentas en minutos
Una modalidad de estafa antigua ha regresado con fuerza: el cuento del familiar detenido. Delincuentes llaman haciéndose pasar por policías o fiscales y, bajo presión emocional, logran que las víctimas depositen fuertes sumas de dinero. Dos presuntos integrantes de esta banda ya fueron capturados.
La Policía alerta que estos criminales se nutren de la información que compartimos en redes sociales. No exponga datos personales y, ante una llamada sospechosa, corte de inmediato y verifique con su familiar. La prevención es la mejor defensa.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Y para vernos por TV, sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- DirecTV: 1190
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12
Y recuerda seguirnos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CLIMA, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, PODCAST, NOTICIAS PODCAST, NOTICIAS DIGITALES, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS AHORA DIGITAL, ANIME, ANIMES GRATIS, PELICULAS GRATIS, SERIES ONLINE, CULTURA GEEK, CULTURA POP, VIDEOJUEGOS, GAMERS, STREAMING GRATIS, NETFLIX, CRUNCHYROLL, MARVEL, DC COMICS, STAR WARS, CINE GRATIS, MANGA, OTAKU, OTAKUS PERÚ, CONCIERTOS ANIME, EVENTOS GEEK, ANIME LATINO, DIBUJOS ANIMADOS, PODCAST GEEK, PODCAST DE CINE, PODCAST DE ANIME, SERIES PERU, NOTICIAS GEEK, SERIES GRATIS, MULTIVERSO, PELÍCULAS ANIME, COSPLAY, PELÍCULAS DE SUPERHÉROES, DRAGON BALL, NARUTO, ONE PIECE, DEMON SLAYER, ATTACK ON TITAN, SHINGEKI NO KYOJIN, JUJUTSU KAISEN, TOKYO REVENGERS, CULTURA ASIÁTICA, KPOP, JPOP, PELÍCULAS DE ACCIÓN, PELÍCULAS ONLINE, CINE PERUANO, ENTREVISTAS GEEK, PODCAST PERÚ, YOUTUBE PODCAST, SERIES INTERNACIONALES, HUMOR GEEK, COMUNIDAD OTAKU
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 10 de setiembre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias Mañana, miércoles 10 de septiembre del 2025.
Presidenta Dina Boluarte participa en ceremonia que crea comisión para la formalización laboral.
Pasajes a mitad de precio: así operan los ciberdelincuentes que clonan tarjetas en Perú.
El cuento del familiar detenido: vuelve la estafa que vacía cuentas en minutos.
Un delincuente abatido y un policía herido deja caída de peligrosa banda de robacarros en Lima norte.
Robaban camionetas de lujo, pero PNP activa plan Cerco y logra capturarlos tras persecución en SJM.
Mininter presenta piloto del sistema de videovigilancia con inteligencia artificial de la PNP.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 10 de septiembre del 2025.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, miércoles 10 de septiembre del 2025.
Gobierno garantizará presupuesto para distritos vulnerables y reafirma apoyo a alcaldesas del Perú.
Farmaminsa: inauguran la primera botica municipal en Villa El Salvador.
Gobierno reafirma compromiso con Comando Unificado Pataz en la lucha contra la minería ilegal.
Policía desarticula a la organización criminal D. E. S. A. II que extorsionaba a transportistas.
Perú reafirma su independencia y soberanía en debate de la ONU.
Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.