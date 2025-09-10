TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 10 de setiembre del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 10 de septiembre del 2025.
Dólar en Perú alcanza una de sus cifras más bajas en 5 años.
Conferencia de prensa PCM por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy de 10 de septiembre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 10 de septiembre del 2025.
Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia por el Día de los Defensores de la Democracia.
De aulas en esteras a escuelas Bicentenario: la transformación educativa que cambia vidas.
Día Mundial de la Prevención del Su1c1d10: Perú refuerza estrategias en salud mental.
Así cayó la banda D. E. S. A. II que movía 20 millones de soles y aterrorizaba transportistas.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias Mañana, miércoles 10 de septiembre del 2025.
Presidenta Dina Boluarte participa en ceremonia que crea comisión para la formalización laboral.
Pasajes a mitad de precio: así operan los ciberdelincuentes que clonan tarjetas en Perú.
El cuento del familiar detenido: vuelve la estafa que vacía cuentas en minutos.
Un delincuente abatido y un policía herido deja caída de peligrosa banda de robacarros en Lima norte.
Robaban camionetas de lujo, pero PNP activa plan Cerco y logra capturarlos tras persecución en SJM.
Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.
