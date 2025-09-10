TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 10 de septiembre del 2025
EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasAhora junto a Alex Vigo y María de Jesús González.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte y del premier Eduardo Arana y otros ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Dólar en Perú alcanza una de sus cifras más bajas en 5 años.
Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia por el Día de los Defensores de la Democracia.
De aulas en esteras a escuelas Bicentenario: la transformación educativa que cambia vidas.
Día Mundial de la Prevención del Su1c1d10: Perú refuerza estrategias en salud mental.
Así cayó la banda D. E. S. A. II que movía 20 millones de soles y aterrorizaba transportistas.
Presidenta Dina Boluarte participa en ceremonia que crea comisión para la formalización laboral.
Pasajes a mitad de precio: así operan los ciberdelincuentes que clonan tarjetas en Perú.
El cuento del familiar detenido: vuelve la estafa que vacía cuentas en minutos.
Un delincuente abatido y un policía herido deja caída de peligrosa banda de robacarros en Lima norte.
Robaban camionetas de lujo, pero PNP activa plan Cerco y logra capturarlos tras persecución en SJM.
