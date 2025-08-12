GRABADO el 12-08-2025

"Hay un valor altísimo" Universitario y qué esperar de la final de la Copa Libertadores FCCRPP

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, conversó en exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP, sobre las expectativas del club tras confirmarse que el Estadio Monumental será sede de la final de la Libertadores 2025.



"Hay un valor altísimo" Universitario y qué esperar de la final de la Copa Libertadores FCCRPP



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ¡LISTOS PARA OCTAVOS! ALIANZA Y CIENCIANO PREPARADOS PARA JUGAR LA SUDAMERICANA FCCONLINE.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 12/08/2025 FCCRPP.

"Hay un valor altísimo" Universitario y qué esperar de la final de la Copa Libertadores FCCRPP.

¿Universitario siente presión por lo que hizo Alianza en la Libertadores? SEGMENTO TocoYMeVoy.

López Aliaga critica investigación del Ministerio Público sobre puentes modulares RPPDESPACHO.

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 12/08/2025.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 12/08/25 PDFRPP.

ENVIVO LAS NOTICIAS 12/08/2025 NOTICIASRPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 12/08/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 12/08/2025 CONEXIONRPP.

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 12/08/2025 ECONOMIAXTODOS.

¡VUELVEN!... pero ¿podrán jugar los 90 minutos? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO SE CASA CR7: ¿CUÁNTO DINERO MUEVE LA INDUSTRIA DE LAS BODAS? MUCHAMODA.

Autor del libro 'Coquito' es homenajeado con monumento por sus 99 años ROTATIVARPP DESPACHO.

Políticos y familiares dan el ÚLTIMO ADIÓS a a Miguel Uribe Turbay RPPESPECIALES.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.