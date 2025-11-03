GRABADO el 03-11-2025

Áncash: incendian dos patrulleros cerca a comisaría

Un hecho alarmante se registró el último sábado en la provincia del Santa, región Áncash, donde dos patrulleros policiales fueron incendiados frente al Local Comunal de San Martín, ubicado a pocos metros de la comisaría de San Jacinto. El fuego se desató en plena vía pública, generando momentos de pánico entre los vecinos del sector.



De inmediato, personal de Serenazgo y una cisterna municipal llegaron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propague a viviendas cercanas. Los esfuerzos permitieron controlar el siniestro, aunque los vehículos resultaron completamente calcinados.



Afortunadamente, no se reportaron víctimas, pero el ataque ha encendido las alarmas entre los residentes, quienes exigieron mayor presencia policial ante el temor de nuevos actos violentos.



INVESTIGACIONES EN CURSO



La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía han iniciado las investigaciones correspondientes. No se descarta que este atentado esté relacionado con los recientes operativos de seguridad ejecutados en la zona para combatir la delincuencia y las extorsiones. Además, se dispuso la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.





Ingresa a http://ptv.pe/457665 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 03/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA - PARO DE TRANSPORTES - EN VIVO MARTES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

México rechaza decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas tras asilo a Betssy Chávez.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

César Combina sobre Betssy Chávez: El presidente Jerí no debería otorgarle salvoconducto.

Vladimir Padilla: Betsy Chávez actuó de mala fe al evadir las audiencias judiciales.

Expertos opinan sobre la crítica situación de inseguridad que vive Lima y Callao.

Unidad de transporte es atacada en Chorrillos incrementa previo al paro nacional de transportistas.

Áncash: incendian dos patrulleros cerca a comisaría.

Cada paso dirá: aquí estamos: Gisela Valcárcel invita a participar en Dame su 5K.

Villa El Salvador: motociclistas armados invaden avenidas para hacer piques ilegales.

Aparece sujeto al que Wanda del Valle habría ofrecido dinero para asesinar al coronel Revoredo.

Renuncia camarógrafo del Congreso tras polémica por grabación de evento fujimorista.

Más recursos para la justicia: MEF autoriza transferencia de S/48 millones al Ministerio Público.

Comisión de Ética aprueba denuncia de oficio contra Lucinda Vásquez por caso cortauñas.

Cancillería peruana anuncia ruptura diplomática con México tras asilo a Betssy Chávez.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.