Trump NO TOLERARÁ a Hamás si dificulta liberación de rehenes Noticias del 2 de octubre del 2025
Noticias del 2 de octubre del 2025:
00:00 - 00:27 Trump NO TOLERARÁ a Hamás si dificulta liberación de rehenes
00:28 - 00:52 Petro condenó ataque de EE. UU. contra embarcación venezolana
00:53 - 01:15 Maduro denunció a EE. UU. de promover un cambio de gobierno venezolano
01:16 - 01:35 Netanyahu aseguró que desarmará a Hamás
01:37 - 02:17 Venezuela realizó ejercicios de comunicación ante posible conflicto con EE. UU.
trump hamas netanyahu maduro petro venezuela estadosunidos
LaRepública
estados unidos
donald trump
netanyahu
nicolas maduro
venezuela
rehenes israel
gustavo petro
colombia
gaza
palestina
noticias del dia
venezuela hoy
