GRABADO el 04-10-2025

Trump NO TOLERARÁ a Hamás si dificulta liberación de rehenes Noticias del 2 de octubre del 2025 LR

Noticias del 2 de octubre del 2025:

00:00 - 00:27 Trump NO TOLERARÁ a Hamás si dificulta liberación de rehenes
00:28 - 00:52 Petro condenó ataque de EE. UU. contra embarcación venezolana
00:53 - 01:15 Maduro denunció a EE. UU. de promover un cambio de gobierno venezolano
01:16 - 01:35 Netanyahu aseguró que desarmará a Hamás
01:37 - 02:17 Venezuela realizó ejercicios de comunicación ante posible conflicto con EE. UU.

trump hamas netanyahu maduro petro venezuela estadosunidos

estados unidos
donald trump
netanyahu
nicolas maduro
venezuela
rehenes israel
gustavo petro
colombia
gaza
palestina
noticias del dia
venezuela hoy

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Medicina Peruana

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Día Mundial de los Docentes

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

