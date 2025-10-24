GRABADO el 24-10-2025

MADRE E HIJA fall3c3n tras resistirse a ROBO en SJL Shorts

JNJ DECIDE QUE DELIA ESPINOZA NO VUELVA COMO FISCAL DE LA NACIÓN ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

Agua Marina anuncia retiro temporal de escenarios: ataque en pleno concierto fue el detonante LR.

Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por terrorismo EnVivoLR.

TRUMP ESTALLA contra CARNEY y ROMPE RELACIONES COMERCIALES CON CANADÁ LR.

¡URGENTE! Guillermo Bermejo fue sentenciado a 15 años de prisión por afiliación al terrorismoHLR.

Señor de los Milagros vuelve al Callao: ¿A qué hora inicia la procesión y por dónde irá?.

Condenan a Bermejo, Castillo insulta a Rospigliosi y más este 24 de octubre las10deldía.

Trump incluye a Petro en lista de vinculados al narcotráfico LR.

¡'EL FRONTÓN' NO VA! Gobierno de Jerí descarta propuesta de Santiváñez de reabrir penal HLR.

TAXISTA mu3r3 atropellado tras discutir por choque shorts.

Implicado en mu3rt3 de madre e hija en SJL se excusa shorts.

PEDRO CASTILLO se pronuncia en contra del CONGRESO shorts.

PUENTE DE LA PAZ en Miraflores presenta nuevas DEFICIENCIAS shorts.

MADRE E HIJA fall3c3n tras resistirse a ROBO en SJL Shorts.

EE. UU. manda POTENTES PORTAAVIONES al CARIBE para combatir NARCOTRÁFICO LR.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

