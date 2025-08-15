Dina Boluarte en Santa Rosa: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio"
Fe de Erratas SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 2025 SE REALIZARÁ HOY A LAS 3:00 P.M. - ATV.
Experto tras atentado con explosivos : "La ola de violencia esta alcanzando niveles insostenibles".
José Jerí sobre el conflicto con Colombia: "El Congreso defenderá los intereses nacionales".
Dina Boluarte envía mensaje a "hermanos de Leticia y Colombia": "Queremos continuar viviendo en paz".
Santa Rosa de Loreto: Gobierno aprueba medidas extraordinarias para atender necesidades urgentes.
Presidenta Dina Boluarte llega a isla Santa Rosa en medio de tensión con Colombia.
Comas: Detienen a sujeto que abusó de menor que captó a través de TikTok.
Los Olivos: Rateros dejan sin internet a vecinas tras robarse cables.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 15 de agosto del 2025.
"Secretos de Cocina": Programa completo del viernes 15 de agosto del 2025.
Damnificada por atentado en Trujillo muestra cómo quedó su casa: "Mi hijo se ha cortado el pie".
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 15 de agosto de 2025 - MARTÍN VIZCARRA TRASLADADO A PENAL.
Damnificado pide a César Acuña: "Que se ponga una mano al pecho y recapacite".
Cajamarca: Padre de delivery ofrece 10 mil soles de recompensa por quien mató a su hijo.
