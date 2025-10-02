GRABADO el 02-10-2025

Sujetos que explotaron dinamita en vivienda fueron detenidos

En el distrito de El Porvenir, un inmueble ubicado en la cuadra 1 de la calle Ramón Castilla fue blanco de dos ataques con dinamita en menos de una semana. El primero ocurrió la noche del 28 de septiembre, afectando puertas y ventanas de casas colindantes y el segundo, la medianoche del 1 de octubre, cuando los explosivos impactaron en el segundo piso, dejando daños en la estructura de concreto.



El caso generó gran temor entre los vecinos, quienes afirmaron sentirse en riesgo ante la posibilidad de nuevas detonaciones. Sin embargo, las investigaciones policiales permitieron ubicar a los presuntos responsables.



DEPINCRI captura a los responsables



Agentes de DEPINCRI Este El Porvenir desarticularon a la banda criminal La J Nueva Generación, dedicada presuntamente a la extorsión agravada contra comerciantes de la zona. Durante un operativo, los sujetos fueron intervenidos a bordo de un vehículo menor y se les incautaron dos teléfonos celulares Motorola G04 y Honor A70 que, según el análisis tecnológico, estarían vinculados a diversos actos extorsivos.



Los detenidos fueron identificados como Richard Guevara Castillo (31) y Dagmar Ramírez Flores (28), a quienes se les atribuye directamente la detonación de material explosivo en el inmueble atacado los días 28 de septiembre y 1 de octubre. Tanto ellos como el vehículo en el que se desplazaban fueron trasladados a la sede de DEPINCRI Este para continuar con las diligencias de ley.



