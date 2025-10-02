GRABADO el 02-10-2025

Sujetos que explotaron dinamita en vivienda fueron detenidos

En el distrito de El Porvenir, un inmueble ubicado en la cuadra 1 de la calle Ramón Castilla fue blanco de dos ataques con dinamita en menos de una semana. El primero ocurrió la noche del 28 de septiembre, afectando puertas y ventanas de casas colindantes y el segundo, la medianoche del 1 de octubre, cuando los explosivos impactaron en el segundo piso, dejando daños en la estructura de concreto.

El caso generó gran temor entre los vecinos, quienes afirmaron sentirse en riesgo ante la posibilidad de nuevas detonaciones. Sin embargo, las investigaciones policiales permitieron ubicar a los presuntos responsables.

DEPINCRI captura a los responsables

Agentes de DEPINCRI Este El Porvenir desarticularon a la banda criminal La J Nueva Generación, dedicada presuntamente a la extorsión agravada contra comerciantes de la zona. Durante un operativo, los sujetos fueron intervenidos a bordo de un vehículo menor y se les incautaron dos teléfonos celulares Motorola G04 y Honor A70 que, según el análisis tecnológico, estarían vinculados a diversos actos extorsivos.

Los detenidos fueron identificados como Richard Guevara Castillo (31) y Dagmar Ramírez Flores (28), a quienes se les atribuye directamente la detonación de material explosivo en el inmueble atacado los días 28 de septiembre y 1 de octubre. Tanto ellos como el vehículo en el que se desplazaban fueron trasladados a la sede de DEPINCRI Este para continuar con las diligencias de ley.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

Sujetos que explotaron dinamita en vivienda fueron detenidos.

Pequeño J y sus presuntos vínculos con triple homicidio en Argentina.

Alumnos se agarran a golpes dentro de la UNT.

Trabas técnicas impiden construcción de colegio.

El precio del kilo de pota se mantiene en el Mercado Palermo.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos? .

Aries, Tauro y Géminis: arranque cósmico en la semana del 29/09 al 05/10.

EnVivo GRAN CORSO DE PRIMAVERA POR EL 73 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA.

Cosmos Noticias Digital - VIERNES 26 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - JUEVES 25 de setiembre del 2025.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL

video

Sujetos que explotaron dinamita en vivienda fueron detenidos

video

Pequeño J y sus presuntos vínculos con triple homicidio en Argentina

video

Alumnos se agarran a golpes dentro de la UNT

video

Trabas técnicas impiden construcción de colegio

video

El precio del kilo de pota se mantiene en el Mercado Palermo

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL

video

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos?

video

Aries, Tauro y Géminis: arranque cósmico en la semana del 29/09 al 05/10

video

EnVivo GRAN CORSO DE PRIMAVERA POR EL 73 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA

video

Cosmos Noticias Digital - VIERNES 26 de setiembre del 2025

video

Cosmos Noticias Digital - JUEVES 25 de setiembre del 2025

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Reunificación de Alemania

Reunificación de Alemania

Expo Amazónica

Expo Amazónica

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 03 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo