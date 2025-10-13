GRABADO el 13-10-2025

Así se vivió la histórica LIBERACIÓN DE REHENES tras el fin de la guerra IsraelHamás Gestión

Este video narra cómo se vivió la histórica liberación de rehenes tras el fin de la guerra entre Israel y Hamás que duró dos años y dejó un profundo impacto en ambos pueblos. Verás los momentos emotivos del proceso, los intercambios de prisioneros, los reencuentros familiares, los discursos oficiales y los retos pendientes tras el acuerdo de paz. Entérate de cuántos rehenes salieron con vida, cuántos cuerpos fueron devueltos y qué implicancias políticas y humanitarias acompañan este hecho.



