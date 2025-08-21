GRABADO el 21-08-2025

B4l3an a chofer en el inicio del paro de transportistas EnVivoLR

Panorama del paro de transportistas en Lima este jueves 21 de agosto. En las primeras horas, un conductor de la empresa Santa Catalina fue atacado por delincuentes que se hicieron pasar como falsos pasajeros, en San Juan de Lurigancho, cuando se encontraba en su ruta. El chofer manejó herido hasta el hospital del distrito.



Paro de transportistas

San Juan de Lurigancho

Inseguridad Ciudadana

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

