GRABADO el 03-08-2025

Los 500 millones de la familia Coca Condori: un club de la licitación en la región de César Acuña

Panorama reveló nuevos detalles sobre las licitaciones públicas que ganó la empresa LC EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., cuya gerente general es Lucero Coca Condori, joven que logró contratos con el Estado por 500 millones de soles. Aunque inicialmente se informó que la cifra alcanzaba los 300 millones en la región La Libertad, gobernada por César Acuña, la investigación periodística de nuestro reportero Brian Matías evidenció que Lucero Coca también se adjudicó obras públicas en otras regiones como Junín y Loreto.



Lo más llamativo es que, pese a haber ganado contratos millonarios, Lucero Coca declaró no haber concluido su carrera de Derecho por falta de presupuesto y figura en Infocorp con deudas por servicios telefónicos y papeletas. Pero no solo eso: su empresa habría simulado un incremento de capacidad operativa tras ser contratada por su hermana Tatiana para hacer un cerco perimétrico de S/ 18 mil en la propia vivienda de la familia Coca. La conformidad de la obra, además, fue firmada por su padre, Juan Carlos Condori Rojas.



El reportaje de Panorama también dejó en evidencia que la madre de Lucero Coca, a través de la empresa Condori Cárdenas Contratistas E.I.R.L., participa en licitaciones en las mismas regiones. Es decir, otra empresa del entorno familiar de Lucero Coca Condori compite por contratos públicos bajo distinto nombre, pero con vínculos evidentes entre sí, lo que levanta sospechas sobre posibles prácticas colusorias en importantes adjudicaciones públicas.



¿CLUB FAMILIAR DE LICITACIONES?



Las autoridades correspondientes aún no han emitido pronunciamientos oficiales sobre el caso, pero la magnitud del monto adjudicado, el aparente favoritismo y los vínculos familiares entre los involucrados podrían configurar un posible esquema irregular de contrataciones. Las investigaciones que llevará a cabo el Ministerio Público determinará si, efectivamente, existe un club familiar de licitaciones operando bajo la sombra de la legalidad, aprovechando vacíos del sistema de contrataciones.





