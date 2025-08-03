GRABADO el 03-08-2025

Cuatro millones de soles al agua: el fiasco de las bodycam adquiridas por la Policía Nacional

Un reportaje de Panorama reveló que más de 500 cámaras corporales adquiridas en 2022 por el Ministerio del Interior para la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran almacenadas sin uso en comisarías de Lima, Callao y La Libertad. La compra, realizada bajo el Programa Seguro, tuvo un costo de S/ 3 millones 955 mil y tenía como objetivo reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, los equipos permanecen empolvados en sus cajas desde hace casi dos años.



Según explicó Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría General de la República, una inspección aleatoria en 20 comisarías del país reveló deficiencias en la distribución, procesamiento y almacenamiento de las imágenes generadas por estos dispositivos. Las cámaras tienen que estar conectadas a una plataforma que procese y conserve la información cuando sea requerida por otras autoridades, pero eso no está ocurriendo, advirtió en diálogo con nuestro reportero Luis Vargas.



Estas cámaras de última generación, que podrían ser piezas clave en la recolección de pruebas en operativos policiales, están inactivas en un contexto de creciente criminalidad y violencia. En lo que va del año, el Sinadef ha registrado 1.281 asesinatos, cifra que pone en evidencia la urgencia de mejorar las herramientas de intervención policial. A pesar de la inversión millonaria, el Mininter habría responsabilizado a la propia PNP por la falta de implementación del sistema.



MUNICIPIOS USAN BODYCAM



Paradójicamente, mientras las cámaras de la PNP están sin uso, varios municipios sí emplean bodycam en sus labores de fiscalización y patrullaje. En San Juan de Lurigancho, los serenos, fiscalizadores y agentes de tránsito están portando estos dispositivos activos durante sus turnos. No pueden apagarlas. Si lo hacen, igual registran la ruta por GPS, explicó el alcalde Jesús Maldonado, destacando el contraste entre la eficiencia municipal y el desorden institucional a nivel nacional.





Ingresa a http://ptv.pe/449899 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 03/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 03 DE AGOSTO DEL 2025.

Joven empresaria Lucero Coca Condori: S/500 millones en contratos estatales con dudosas credenciales.

¡M4fia estafa a turistas con "tesoros peruanos" falsos en Miraflores! .

El Pulpo empresario: fundador de banda criminal norteña gana licitaciones en Chile.

El mal ejemplo de la profesora de Podemos Perú: acusada de pedir dinero para puesto de trabajo.

¡Panorama en el ojo de la tormenta!.

El proceso penal oculto de María Acuña: la presidenta de la Subcomisión que no debió ejercer.

Los 500 millones de la familia Coca Condori: un club de la licitación en la región de César Acuña.

Cuatro millones de soles al agua: el fiasco de las bodycam adquiridas por la Policía Nacional.

Cámara de Panorama dentro de la tormenta: inusual fenómeno azotó la costa peruana hasta este domingo.

La profesora de la droga: mafias graban tutoriales para sus clientes en Europa.

La mafia de los vendedores de tesoros peruanos: inescrupulosos operan con catálogo en Miraflores.

El archivo de oro de los mejores criollos del Perú: imágenes inéditas para celebrar al Perú.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 27 DE JULIO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 20 DE JULIO DEL 2025.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.