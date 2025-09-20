GRABADO el 20-09-2025

Ausencia del alcalde de Urubamba retrasó fin de crisis en Machupicchu, según José Santoyo ADNRPP

José Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, mencionó que la crisis en Machupicchu ha generado una pérdida de aproximadamente 5 millones de soles en la última semana. Además, respecto a la reunión realizada el 19 de septiembre, que culminó en una nueva tregua de 72 horas, lamentó la ausencia del alcalde de Urubamba. Esperamos que él se anime a dar solución o interceder en aquel problema que él mismo creó por su falta de previsión, expresó.



ADNRPP



Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles! Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4nAngD1



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



Ausencia del alcalde de Urubamba retrasó fin de crisis en Machupicchu, según José Santoyo ADNRPP



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO SIEMPRECASARPP 21/09/2025.

¿Infracción a la neutralidad electoral? Eduardo Arana en la mira del JEE ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 21/09/2025 DOMINGOFIESTARPP.

Suspensión de Delia Espinoza: ¿Hubo debido proceso? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 21/09/2025 ADNRPP.

JNJ suspende provisionalmente a Delia Espinoza como fiscal de la Nación ADNRPP ENTREVISTA.

Trujillo celebra 73 Festival Internacional de la Primavera ROTATIVARPP ENTREVISTA.

El Senado regresa al Perú: ¿qué funciones tendrá? ROTATIVARPP INFORME.

MACHU PICCHU: Logran CONSENSO que GARANTIZA el TRANSPORTE a la ciudadela ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 21/09/2025 ROTATIVARPP.

5 sugerencias para terminar una relación amorosa VITALRPP ENTREVISTA.

¡Cuidado con las estafas en TikTok! ¿Cómo puedes detectarlas? SENCILLOYALBOLSILLO ENTREVISTA.

ANÁLISIS Fondo de pensiones en la mira por retiro de AFP ENFOQUERPP ENTREVISTA.

ENVIVO ESPACIO VITAL VITALRPP 20/09/2025.

Ausencia del alcalde de Urubamba retrasó fin de crisis en Machupicchu, según José Santoyo ADNRPP.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.