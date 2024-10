Congestión vehicular, buzón sin tapa en medio de la pista y obras que ocasionan el cierre de carriles. Un panorama que genera molestia de vecinos, transportistas y transeúntes de la prolongación Unión en la ciudad de Trujillo.



Cosmos alertó sobre el peligro de este buzón de desagüe ubicado en la cuadra 23 y según los moradores y negociantes del lugar la tapa fue sustraída hace más de una semana, pese al llamado a Sedalib, no hay respuesta.



Un carril de la prolongación Unión permanece cerrado pues la comuna provincial viene ejecutando trabajos de reparación del pavimento, berma, sardineles y señalización, obra valorizada en cerca del millón de soles.



El tramo donde se viene ejecutando la obra va desde el cruce con la avenida américa hasta la avenida el progreso. El malestar y reclamos de los transportistas no se hicieron esperar, pues señalan que no hay un plan de desvío.



Los trabajos empezaron hace poco más de un mes y durarían 90 días.



