GRABADO el 06-09-2025

PBO - En Vivo

PBO es el primer canal multi-plataforma de Perú. Fundado en el 2016 por Phillip Butters, PBO te trae lo último en información y opiniones.

¿Gisela no miente porque es una diva? PBO.

Entre Nos con Patricia Arbulú por PBO - En Vivo (Domingo 07 de septiembre del 2025).

Desarrollo Urbano: El futuro de Lima Norte y Balnearios del Sur - Capítulo 12 Diálogo Inmobiliario.

Betssy Chávez: ¿De golpista a congresista? PBO.

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Sábado 06 de septiembre del 2025).

¿Juan José Santiváñez gobernará por Dina Boluarte? Combutters.

¿Dina Boluarte vive desconectada de la realidad peruana? ¿Qué opinas? PBO.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

